Governo faz reuniões com empresas e caminhoneiros para discutir tabela de frete

O governo se reúne neste início de tarde de quarta-feira, 24, com 43 empresas e associações empresariais que contratam serviços de caminhoneiros autônomos para discutir o impasse em torno da nova tabela de frete, suspensa na última segunda-feira, 22, após ameaça de greve da categoria.

Entre as entidades presentes estão a Rodalatina, OCB, Coopercargo, Sindicarga, e NPC. A reunião acontece no Ministério da Infraestrutura e é liderada pelo ministro Tarcísio de Freitas. Também participam integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Mais tarde, o ministro se reunirá com os caminhoneiros autônomos. Para recebê-los, o governo montou uma tenda em frente ao edifício sede do ministério e, no grupo, 150 caminhoneiros devem ter a entrada autorizada para discutir o assunto com o ministro.