Aumenta para nove o número de mortos em Pernambuco por causa das chuvas

24/07/2019 | 13:52



As fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife desde a madrugada desta quarta-feira, dia 24, provocaram transtornos e pelo menos nove mortes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os óbitos foram confirmados após deslizamentos de barreira em Olinda, Abreu e Lima e em Recife, capital pernambucana.

Quatro das nove mortes foram registradas em Olinda, onde mais de 245 milímetros de chuva caíram nas últimas doze horas, o que provocou ao menos quatro deslizamentos de terra. Entre as vítimas está uma idosa de 78 anos que teve a casa atingida por uma dessas barreiras no bairro de Águas Compridas. Na mesma localidade, outra queda de barreira destruiu uma residência e matou um jovem de 25 anos.