No Reino Unido, Fox renuncia a cargo de secretário para Comércio Internacional

24/07/2019 | 13:26



O secretário de Estado para Comércio Internacional do Reino Unido, Liam Fox, anunciou nesta quarta-feira que deixará o posto, após três anos. Em mensagem no Twitter, Fox ainda comentou que pretende apoiar o novo governo, do premiê Boris Johnson, a partir do Parlamento.

Fox seguirá, portanto, como deputado do Partido Conservador, o mesmo do primeiro-ministro. Em suas declarações, Fox afirmou que o departamento comercial do governo deixa o país em posição muito boa para buscar novas relações comerciais para além da Europa. "Mas nós primeiro precisamos lidar com a importante tarefa de cumprir o desejo do povo britânico e deixar a União Europeia", lembrou.

Antes de fazer parte do gabinete da ex-premiê Theresa May, Fox também ocupou o cargo de secretário da Defesa no governo do ex-premiê David Cameron.