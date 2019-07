Just Dance completa dez anos com música de cantora brasileira

Da Redação, com assessoria



24/07/2019 | 13:18

A Ubisoft anunciou que um dos maiores hits brasileiros do ano está garantido em Just Dance 2020, que tem lançamento previsto para 5 de novembro. “Só Depois do Carnaval”, da cantora Lexa, foi a música escolhida para representar o país no ano em que a série completa uma década. O game terá versões para Nintendo Switch, Wii, PlayStation 4, Xbox One e Stadia.

A participação de Lexa em Just Dance 2020 é resultado de uma parceria entre a Ubisoft e a Som Livre, que representa a artista. O single “Só depois do Carnaval” faz parte de uma trilogia de funks lançados por Lexa, que conta ainda com os sucessos “Sapequinha” e “Provocar”. Com a presença em Just Dance 2020, Lexa entra para o seleto grupo de artistas brasileiros que levaram suas canções para o mundo todo por meio do game. Entre eles, Ivete Sangalo, Anitta, Daya Luz e Mc Fioti, do hit Bum Bum Tam Tam.

