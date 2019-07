Em vídeo com Ana Hickmann, marido da apresentadora dispara: - Se eu desse o dinheiro você não mandava assim

24/07/2019 | 13:11



Ana Hickmann convidou mais uma vez seu marido, Alexandre Correa, para participar de seu canal no YouTube! A apresentadora da Record quis revelar a seus fãs um pouco mais sobre as curiosidades do casal, como por exemplo, quem é o mais vaidoso, quem sai mais da dieta, dentre outros assuntos.

Logo de primeira, há o seguinte questionamento: quem manda mais na casa? Após Ana confirmar que é ela, Alexandre dispara:

- Quem provém o recurso da casa é você, se fosse eu que desse o dinheiro você não mandava assim nem f*****o.

Eita!

Quando o assunto foi para momentos a dois, Alexandre fez logo piada: quem é o mais romântico?

- A preguiça.

Ana, então, diz:

- Ele fala preguiça, mas é o que mais faz surpresa, mais planeja as coisas.

E é completada pelo marido, que informa:

- Depois de 21 anos se você não mudar a posição na cama e num fizer umas coisinhas diferentes, não dá. Tem que inventar, senão, não rende.

Além disso, outra curiosidade contada por Alexandre é que Ana costumava dormir muito:

- A Ana dormia para não comer.

E a apresentadora explica:

- Na minha época de modelo. Eu fazia uma coisa boa para não pensar na outra.