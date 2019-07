Zoológico divulga vídeo do filhote que inspirou o novo 'O Rei Leão'

24/07/2019 | 12:59



Os fãs de O Rei Leão conheceram no último fim de semana o pequeno Bahati, um filhote do zoológico de Dallas, no Texas, que serviu de inspiração para a produção do Simba em live-action.

Quando o leãozinho tinha apenas um mês de idade, a Disney teve acesso aos vídeos dele para a equipe de animação usá-lo como referência e projetar seus movimentos e comportamentos no personagem.

O material continha, por exemplo, gravações de Bahati aprendendo a andar e de quando ele lambia as gotas de leite ao redor do focinho. "Nós capturamos cada momento, não importa o quão pequeno seja", escreveram os funcionários do zoológico.

Para aumentar a fofura do leão mais famoso do cinema, Bahati (ou Simba, como preferir) aparece miando em um vídeo do Instagram.

O novo O Rei Leão estreou na quinta-feira, 18, e levou mais de 3,6 milhões de pessoas aos cinemas até o domingo, 21. A releitura do clássico de 1994 arrecadou R$ 67,9 milhões nesse período.

Clique aqui