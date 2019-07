Do Dgabc.com.br



24/07/2019 | 12:37



No fim da manhã desta quarta-feira (24), uma mulher, com pouco mais de 40 anos – que estava acompanhada pela filha – passou mal e caiu do brinquedo chamado de Centopeia (montanha-russa de porte pequeno) dento da Cidade das Crianças, em São Bernardo. De acordo com as primeiras informações, a pessoa foi medicada e socorrida para o hospital mais próximo. O parque continua a funcionar normalmente.

Aguarde mais novidades.