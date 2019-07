VW T-Cross ganha novos opcionais nas versões Comfortline e Highline

Leo Alves



24/07/2019 | 12:18

O VW T-Cross ganhou alguns novos pacotes de opcionais. Primeiro SUV compacto da marca no País, ele passou a oferecer o painel de instrumentos digital como opção na versão Comfortline. Já o Highline, modelo mais completo, agora pode ter pintura em dois tons.

Novos opcionais VW T-Cross

Quem quiser adicionar o painel digital à versão Comfortline precisa escolher o pacote Exclusive II & Interactive. Além do mostrador com tela de 10,25 polegadas, ele também inclui o sistema de acesso ao veículo sem o uso da chave e partida do motor por botão, sistema multimídia Discover Media de oito polegadas, seletor do modo de condução, iluminação ambiente em LED, e retrovisores externos com rebatimento elétrico.

Pintura em dois tons

Há duas opções de cores para o teto do T-Cross equipado com o opção bicolor. Ele, juntamente com as colunas A e C, além dos retrovisores, pode pintado em Preto Ninja (se a cor da carroceria for Branco Puro, Cinza Platinum, Prata Sargas ou Bronze Namibia), ou em Cinza Platinum (se a carroceria for em Preto Ninja). Esse pacote sai por R$ 1.900, de acordo com o configurador da marca.

