Os 10 carros mais rápidos dos últimos anos

Da Redação



24/07/2019 | 12:18

Não é raro encontrar listas dos carros mais rápidos do mundo. Abaixo, confira quais os 10 esportivos mais rápidos dos últimos anos, de acordo com algumas estatísticas disponíveis.

10 carros mais rápidos dos últimos anos

10 – Lykan Fenyr Supersport – aproximadamente 394 km/h

O Lykan Fenyr SuperSport é um produto da W Motors, uma empresa de carros baseada em Dubai, mas que foi fundada no Líbano. O carro em destaque inclui um motor twin-turbocharged de 4,0 litros com uma potência de 900 cv. Ele faz de 0 a 100 km/h em 2,7 segundos. A produção de supercarros foi limitada a 25 unidades por ano.

9 – Saleen S7 Twin Turbo – aproximadamente 400 km/h

O Saleen S7 é uma lenda norte-americana. Foi um produto entregue pela empresa Saleen Automotive Inc. O carro foi o primeiro modelo com motor central do país. Tem 750 cavalos de potência e é capaz de sair da imobilidade e ir até 100 km/h em 2,8 segundos.

8 – Tesla Roadster – 402 km/h (estimado)

O Tesla Roadster é um supercarro da empresa Tesla Inc, um fabricante de carros elétricos. A segunda geração do Roadster é o próximo modelo da equipe que pode acelerar de 0 a 100 km/h em 1,9 segundos. As expectativas da empresa são altas no modelo, esperando desde uma autonomia de 1 mil km.

7 – Koenigsegg Regera – 410 km/h (estimado)

O Regera foi um supercarro de edição limitada produzido pela Koenigsegg Automotive AB. Foi lançado no Salão do Automóvel de Genebra, em março de 2015. Este carro esportivo híbrido de edição limitada foi produzido inicialmente em 80 unidades, todas vendidas na época, com um custo de cerca de US$ 1,9 milhão. O carro é rápido o suficiente para atingir uma velocidade de 410 km/h.

6 – SSC Ultimate Aero – 412 km/h

O SSC Ultimate Aero foi o carro de produção mais rápido de 2007, quando alcançou a velocidade de 412 km/h. A SSC North America desenvolveu o SSC Ultimate Aero e inclui um motor V8 twin-turbo com uma potência de 1.287 cv. Este supercarro projetado sem nenhuma ajuda eletrônica na condução. Assim o condutor têm uma chance de ter uma experiência de direção pura.

5- Bugatti Chiron – 420 km/h (limitada)

O Bugatti Chiron é a última criação da empresa de supercarros do grupo VW. Ele se tornou uma espécie de rei dos hipercarros e na fase inicial teve apenas 500 unidades lançadas para o mercado. O carro custa US$ 2,6 milhões.

4 – Bugatti Veyron Super Sport – 431 km/h

O modelo Bugatti Veyron Super Sport é o antecessor do Bugatti Chiron. O objetivo na época era desenvolver o carro mais rápido do mundo. O Veryon “convencional” tinha motor turboalimentado W16 de 1.000 cv. Mais tarde, a versão Super Sport veio com potência de 1.200 cv, e desenvolveu alterações aerodinâmicas, o que ajudou a conquistar alguns km/h extras.

3 – Hennessey Venom GT – 435 km/h

A Hennessey Performance Engineering Corporation, sediada no Texas, desenvolveu o Venom GT a partir do Lotus Exige. Em 2013, ele estabeleceu o recorde mundial do Guinness como o carro de produção mais rápido, com tempo médio de aceleração de 13,63 segundos.

2 – Koenigsegg Agera RS – 458 km/h

O Agera RS foi outro modelo desenvolvido pela Koenigsegg Automotive AB. O carro possui 1.160 cv, e alcançou a máxima de 457.94 km/h em um teste realizado em Las Vegas, Nevada. No ano de 2017, o Agera RS arrancou dos 0 a 400 km/h, retomando ao zero inicial em 36,44 segundos.

1 – Hennessey Venom F5 – mais de 480 km/h

Hennessey Venom F5 é tambem um supercarro da Hennessey Special Vehicles. Foi anunciado pela primeira vez no SEMA Show, realizado em Las Vegas, Nevada, em 1 de novembro de 2017. É o primeiro totalmente construído na empresa. Tem uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 2 segundos. Segundo a fabricante, sua velocidade máxima supera as 300 mph, o que daria cerca de 482 km/h.