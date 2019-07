Nova geração do Chevrolet Corvette já tem oito reservas no Brasil

Leo Alves



24/07/2019 | 12:18

Primeira a utilizar um motor central-traseiro, a nova geração do Chevrolet Corvette foi revelada na última semana. E mesmo sem ter uma data de lançamento exata — sabe-se que ele vai começar a ser fabricado no final deste ano — já existem oito reservas para o esportivo no Brasil.

Segundo a importadora Direct Imports, os modelos foram reservados no dia da apresentação do carro, já que as concessionárias dos EUA abriram a lista para clientes interessados mesmo sem a data prevista de entrega. Por lá, a promessa é que o Corvette custe menos de US$ 60 mil. No Brasil, entretanto, as unidades serão vendidas por cerca de R$ 600 mil.

Nova geração do Chevrolet Corvette: detalhes

A versão base do novo Chevrolet Corvette é a Stingray. Ela é equipada com o propulsor V8 de 6,2 litros de 500 cv, câmbio automatizado de dupla embreagem e oito marchas, além da tração traseira. Com esse conjunto ela acelera de 0 a 100 km/h em menos de três segundos. A velocidade máxima, entretanto, não foi divulgada.

Na galeria, confira em detalhes a nova geração do esportivo americano.

Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020 Foto: Divulgação Chevrolet apresenta novo Corvette 2020