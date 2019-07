Luana Piovani viaja com patinador que derrotou Pedro Scooby em reality e brinca sobre namoro: Quase

24/07/2019 | 12:11



Luana Piovani está curtindo os dias de férias em Ibiza, na Espanha, muito bem acompanhada! Depois de revelar que havia viajado com as amigas, a atriz mostrou aos seguidores no Instagram que está dividindo quarto de hotel com ninguém menos de que o patinador Marcel Stümer.

Para quem não se lembrar, o rapaz foi rival de Pedro Scooby, ex-marido de Luana, no reality Exathlon Brasil, em 2017. Os dois, aliás, disputaram a grande final da atração e o surfista perdeu a competição, exibida pela Band TV e comandada na época por Luís Ernesto Lacombe, para o patinador.

Marcel e eu escolhemos passar as férias juntos e isso não é pouca coisa, as pessoas que nos cercam, que compartilham e multiplicam vida conosco sao ouro!! Grata meu Pai, por tantos corações abastecendo o meu coração, escreveu ela ao dividir um momento dos dois durante passeio de barco.

No Stories, eles ainda apareceram juntos no quarto do hotel enquanto escovavam os dentes em frente ao espelho. A parceria dos dois também chamou tanta atenção dos internautas que os seguidores de Luana, que logo a questionaram se eles estariam namorando.

Em resposta, Luana, que tem falado abertamente sobre sua fase solteira, escreveu: Quaseee.