Kim Kardashian se pronuncia após fotógrafo, com quem já trabalhou, ser acusado de assédio: Chocada

24/07/2019 | 12:11



Kim Kardashian quebrou o silêncio após Marcus Hyde, que já foi seu fotógrafo - e responsável por clicar inúmeras celebridades -, ter sido acusado de oferecer a uma modelo um ensaio grátis, em troca de fotos nuas. Por meio de seu Instagram Stories, a empresária disse o seguinte:

Eu tenho lido todas as mensagens e histórias de mulheres sobre o comportamento inadequado e indesculpável de um fotógrafo com quem trabalhei no passado. Todas as minhas experiências sempre foram profissionais e estou profundamente chocada, triste e desapontada em saber que outras mulheres tiveram experiências diferentes.

Ela ainda continua:

Eu apoio totalmente o direito de todas as mulheres de não ser assediada, perguntada ou pressionada a fazer algo que elas não estejam confortáveis em fazer.

Não podemos permitir que esse tipo de comportamento passe despercebido e eu aplaudo aqueles que não ficam quietos.

Segundo informações da Page Six, na última segunda-feira, dia 22, a modelo Sunnaya expôs Hyde, informando que ela sofreu suborno: caso ela mandasse nudes suas, o fotógrafo não cobraria nada dela para realizar uma sessão fotográfica. Caso contrário, ele cobraria dela dois mil dólares, ou seja, sete mil e 500 reais. Sunnaya mostrou fotos de sua suposta conversa com o fotógrafo, que eventualmente disse a ela que encontrasse outra pessoa, já que ele continuaria fazendo fotos de celebridades.

Quem também se pronunciou sobre o assunto foi Ariana Grande que, assim como Kim, também já foi clicada por Marcus Hyde. Por meio do Instagram Stories, a cantora disse o seguinte:

Acabei de ler algumas histórias chocantes e realmente comoventes. Eu odeio que isso seja assunto, mas por favor, não faça fotos com fotógrafos que te deixam desconfortável ou te fazem sentir que você precise tirar suas roupas se você não quiser. Se você quiser, ótimo. Mas se não quiser, por favor não faça isso.

Ela continua:

Se eles dizem que você tem que pagar mais dinheiro se está usando roupas, isso é doente, e eu sinto muito que tenha acontecido com você. Eu prometo que há muitos fotógrafos respeitosos, bons e talentosos por aí.