Reynaldo Gianecchini diz que tem pânico de casamento

24/07/2019 | 12:11



Reynaldo Gianecchini esteve ao lado de Agatha Moreira no programa Mais Você desta quarta-feira, dia 24, e fez uma confissão sobre o que pensa de casamento. Questionado por Ana Maria Braga, o ator afirmou que se sente desconfortável em assinar papel de união:

- Essa coisa de casamento no papel, tenho um certo pânico. Tenho um bloqueio com isso. No dia a dia, morar junto, isso tudo eu acho muito gostoso, você compartilhar, dividir a vida. Mas assinar um temo, tenho dificuldade, uma certa rejeição. Parece que quase que dá azar, está indo contra o fluxo, declarou ele.

Ao falar sobre a novela A Dona do Pedaço, o ator contou que já viu pessoas na vida real que se assemelham ao seu personagem, o malandro Régis:

- Tem coisas na vida que acho que nem novela. Sou testemunha, já vi coisas bem cabeludas. Pessoas que realmente empenham sua vida, seus dons e talentos, para dar o golpe no outro. E passando por cima mesmo, não sente a menor empatia pelo ser humano.

Já Agatha Moreira falou sobre seu relacionamento com Rodrigo Simas e como tudo começou:

- É muito louco, porque não tinha nada. Eu comecei aqui em 2012, na Malhação, e o Rodrigo fazia o meu irmão. A gente se conhece há sete anos. A gente sempre foi muito amigo, nós nos damos muito bem, somos muito parecidos, em diversos aspectos, de ideais.. E acho que o que aconteceu em cena não teve muito a ver com o que floresceu dentro da gente. A nossa relação foi bem mais fora de cena, tanto que a gente começou a se aproximar mais ainda depois que acabou a novela, explicou ela.