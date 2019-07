Soluções para o transporte de massa

Do Diário do Grande ABC



24/07/2019



Há aspecto pouco explorado e que contribui para o aumento de viagens por automóvel e motos e, ao mesmo tempo, a diminuição de viagens por transporte coletivo entre as faixas de renda mais baixas em São Paulo mostrados pela Pesquisa Origem-Destino recém divulgada. Conforme nos afastamos da área central da cidade vemos que a oferta de transporte de alta capacidade é cada vez mais rarefeita. A população é mais dispersa e os eixos de maior demanda atingem apenas valores médios não justificando as soluções mais pesadas.

A população de menor renda, típica das regiões metropolitanas, fica cada vez mais distante dos trens e da rede do metrô que não ultrapassou os limites da capital. O que falta são soluções de média capacidade, modernas, limpas e de implantação rápida como os novos BRT, integrados ao sistema metropolitano de transporte de massa. Os poucos sistemas de média capacidade também estão concentrados na cidade de São Paulo. São muito poucos os Corredores de Ônibus Metropolitanos, como o Corredor ABD que interliga, além de São Paulo, mais quatro municípios do Grande ABC.

As preferências dos ônibus no trânsito, representadas principalmente pelas faixas exclusivas, não obstante tenham sido ampliadas nos últimos anos, cobrem parcela ainda pequena das vias percorridas pelos ônibus e em muitos casos não têm a capacidade necessária formando filas contínuas de veículos.

A população mais penalizada por esse cenário perverso é a de renda mais baixa. Ela encontra, além de tempos de viagem longos e crescentes, veículos lotados, frequência irregular e outros inconvenientes. Não deixa de ser natural que procure meios menos sofridos para se locomover. A pesquisa mostra que esta população tem adquirido veículo particular, o que aumenta o trânsito na periferia, com conseqüente aumento nos tempos de percurso.

A reversão de tal tendência não é tarefa fácil e, menos ainda, rápida. No ano de 1998, o Plano do Governo do Estado conhecido PITU 2020 propôs extensa rede de transporte público de média e alta capacidades (metrô, trens e corredores de ônibus) com cobertura metropolitana. Nos planos que se seguiram a estratégia foi parcialmente implantada em linhas de metrô e recuperação dos trens.

No entanto, faltaram soluções para demandas médias. Os dados ora publicados confirmam a premência de que a cidade caminhe para redes de transporte público mais racionais, integradas, incorporando novas modalidades e tecnologias, como é o caso dos BRT elétricos. Também é fundamental que seja aumentada a qualidade do transporte público para que deslocamentos da população sejam menos demorados, desconfortáveis e penosos.

Arnaldo Luís Santos Pereira foi coordenador do Plano Integrado de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de São Paulo para 2020.

CARTAS

Medalha Di Thiene

Parabéns ao Diário. Justa e merecida homenagem (Política, dia 22). Independentemente se o Metrô e o BRT sairão mesmo do papel. Daí é outra história. Eleições à vista, o povo saberá cobrar. Saudações a toda a equipe, diretores e funcionários. Sugerimos que se faça reportagem sobre a quantidade enorme de pedintes, moradores de rua, sem-teto, menores etc, que estão infestando as ruas de Sao Bernardo. Praças tomadas, esquinas perigosíssimas, uma vez que o cidadão, não ‘ajudando’, poderá sofrer danos em veículos. A coisa está brava. Não bastam as calçadas cheias de vendedores, tem de haver certo controle, que deverá envolver vários setores, antes que aumentem os problemas.

Jose Carlos Soares de Oliveira

São Bernardo

La Casa de Papel

Bons atores e enredo empolgante com tramas envolventes que nos prendem a atenção do começo ao fim. É assim que classifico a série La Casa de Papel exibida pela Netflix (Cultura&Lazer, dia 21). Mas o mais interessante é perceber como a arte, quando quer, nos leva a experimentar reações totalmente adversas àquelas adquiridas em nossa formação moral. Quando menos se espera, ela nos faz admirar os bandidos e nos induz a acreditar que a polícia é a vilã da história. Mas isso é arte e, ao saírmos da sala de projeção ou da frente da televisão, devemos retornar à realidade. O que mais me espanta é perceber que por aqui, nas terras de Macunaíma, tem gente que não consegue voltar à realidade mesmo após o término de filme de ficção que perdurou por 30 anos e continuam apaixonados pelos bandidos! Será que a Síndrome de Estocolmo explica?

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Seguro-defeso

Você sabe da nova descoberta do governo Bolsonaro? O esquerdismo pernicioso ao Brasil, praticados pelo PSDB e PT, mantinha inscritos para receber o benefício (da desova de pesca) pelo INSS, o mais velho e o mais novo trabalhador do mundo. Realizando o recadastramento dos pescadores que recebem o seguro-defeso, que é pago no período de desova, quando não podem pescar, pasmem!, o pescador mais jovem tem 7 anos e o mais velho 148! Calma, tem mais: foi descoberta ‘colônia de pescadores’ em pleno sertão nordestino, onde não tem água nem para beber.

Benone Augusto de Paiva

Capital

Batata podre

Somos mais de 200 milhões de brasileiros e o nosso conceito de honestidade no Exterior é duvidoso. Explico. Um dos ex-presidentes, embora condenado em três instâncias judiciais, preso e réu em mais cinco processos, se gaba e propala aos quatro cantos do planeta Terra ser o “homem mais honesto do Brasil, injustiçado e perseguido”. Imagine qual é o nosso caráter sobre correção, honradez e decência para os estrangeiros, sabendo que o mais honesto dos brasileiros é presidiário e réu em vários processos em andamento.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Resposta

Em resposta ao leitor Luiz Fernando de Souza (Festival de Paranapiacaba, ontem), a Prefeitura de Santo André informa que oferece o serviço de traslado em vans adaptadas para cadeirantes e portadores de mobilidade reduzida. Ao todo, são quatro veículos disponíveis, com saída do estacionamento do 19º Festival de Inverno. Os visitantes que fazem uso de cadeiras de rodas são informados, ainda no estacionamento, da disponibilização deste serviço de traslado, para ida e volta. A organização esclarece que o reclamante e sua família foram devidamente orientados sobre a disponibilidade do uso das vans adaptadas para o acesso ao festival, mas não aceitaram as regras de visitação e tampouco as opções de transporte oferecidas. A administração municipal ressalta também que tentou contato com o Sr. Luiz Fernando Souza, ontem, para apurar a reclamação, mas o mesmo se recusou a informar um telefone ou meio de contato e a atender a equipe.

Prefeitura de Santo André

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.