Custo da saúde

Do Diário do Grande ABC



24/07/2019 | 11:53



Pelo 16º ano consecutivo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) autoriza as operadoras de convênios médicos a reajustarem seus planos individuais ou familiares em percentual muito acima da inflação acumulada no período. E, mais uma vez, faltam argumentos compreensíveis para explicar a majoração do preço em 7,35% em cenário de economia combalida como o da brasileira. Certamente a alta na medicina privada vai acabar empurrando mais cidadãos para o sistema público, que já se encontra altamente sufocado. Com União, Estados e municípios também estrangulados pela crise financeira, há razões de sobra para preocupação.

É de se estranhar o silêncio do governo federal sobre assunto tão sensível. A área da saúde deveria ocupar parte considerável dos debates da equipe do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Não apenas pelo aspecto econômico. Já se sabe o impacto social provocado pelo êxodo dos clientes das operadoras de planos de saúde. Os prefeitos do Grande ABC, aliás, sabem muito bem. Sem exceção, reclamam do aumento da demanda causado no sistema municipal pelo desemprego, quase inevitavelmente acompanhado pelo fim dos convênios médicos.

E se a situação já é bastante inquietante nos planos individuais e familiares, ela ainda piora nas demais modalidades, como os convênios coletivos empresariais. Nesta seara, exatamente onde se abriga a maior parte dos cidadãos que utiliza a rede privada de saúde, a ANS simplesmente terceiriza ao deus-mercado a regulamentação dos preços – no ano passado, os reajustes oscilaram de 20% a 30%.

Os aumentos significativos, todavia, parecem não preocupar os integrantes do governo, mais interessados em preservar as famílias da suposta ameaça comunista nas escolas e da deturpação dos valores morais promovida pela Ancine (Agência Nacional do Cinema). É evidente que ninguém quer o Estado se intrometendo, sem critérios, na iniciativa privada, mas se existe uma área onde o braço do governo poderia ser mais incisivo, em nome do interesse público, seria na saúde.