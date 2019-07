Filho de Robin Williams se casa no dia em que o pai faria 68 anos de idade

24/07/2019 | 10:11



O filho mais novo de Robin Williams, Cody Williams, de 27 anos de idade, fez questão de homenagear o pai em seu casamento. Ele subiu ao altar no mesmo dia em que o ator teria completado 68 anos de idade caso estivesse vivo. Cody casou-se com Maria Flores no último domingo, dia 21. A cerimônia aconteceu na casa onde Robin Williams e sua ex-esposa Marsha Grace Williams, viveram enquanto criavam seus filhos, segundo a People.

Zelda, irmã de Cody, compartilhou uma foto ao lado dos noivos e falou sobre o significado da homenagem do rapaz para a família.

É o aniversário de uma das minhas almas favoritas nesta terra. É o dia em que Neil Armstrong pisou na lua (como uma nerd espacial isso é muito importante) e foi o dia que meu pai nasceu e o último dia em que pude vê-lo. O dia 21 de julho também se tornou o dia em que ganhei oficialmente uma nova irmã. Para Maria e Cody, vocês são uma luz em nossas vidas. Fico muito grata por ter feito parte deste testemunho de amor ao longo dos anos e por ter observado você crescer e se importante com o outro de uma forma em que todos nós devemos ter a sorte de experimentar. Zak, mamãe e eu amamos vocês e acho que posso falar por todos nós quando digo parabéns ao noivo e a noiva, escreveu ela no Instagram.

A atriz Susan Sarandon, amiga da família e com quem Robin Williams trabalhou nos filmes Anjo de Vidro, 2004, e O Casamento do Ano, de 2006, estava presente no casório. Essa não é a primeira vez que Zelda usa o Instagram para homenagear o pai, Robin Williams, que se suicidou em 2014 aos 63 anos de idade. Da relação com Marsha, Robin é pai de Cody e Zelda, enquanto Zachary é filho do ator com Valerie Velardi.