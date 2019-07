Em entrevista a Tatá Werneck, Isis Valverde chora ao relembrar gravidez: - Eu não quero mais passar por isso

24/07/2019 | 10:11



Ultimamente Tatá Werneck tem falado bastante sobre um assunto: maternidade! A humorista está grávida de sua primeira filha e durante a nova temporada do Lady Night, a esposa de Rafael Vitti abordou a temática em diferentes entrevistas e contou que é o assunto que mais a interessa atualmente. No programa que foi ao ar na última terça-feira, dia 23, ela não perdeu a chance de falar sobre o assunto com Isis Valverde, que é mãe do Rael de oito meses de idade.

Na entrevista, a atriz revelou que não deseja ter outro filho por enquanto, porque ela trabalha muito. Isis também relembrou de sua gravidez e comentou que não passava mal, problema que Tatá está tendo que enfrentar, mas que tinha muitas dores.

- Tinha uma hora que eu só falava: Eu quero que nasça logo! Eu quero que nasça para eu ver ele, mas eu não quero mais passar por isso. As pessoas ficam com raiva, te julgam. Eu acho que isso é errado, cada mulher é singular e cada gravidez é singular, então tem que ser respeitada, falou a atriz global.

Isis também já adiantou para a apresentadora o que ela vai sentir depois que a bebê nascer. Segundo a mãe de Rael, as mulheres passam por uma transformação depois do parto e encontram uma força interior que as torna capaz de enfrentar o mundo por suas crianças. Deixando escapar uma lágrima, ela ainda disse:

- Você vai se sentir a mulher mais poderosa do mundo, capaz de tudo, é lindo, é foda!

Nem é preciso dizer que nesse momento Tatá já estava chorando. A humorista parece estar bem sensível com os temas de maternidade, e não é para menos! Ela ainda posou exibindo a barriga de grávida e revelou que foi muito difícil gravar a nova temporada do Lady Night, tendo que até mesmo cancelar vários programas porque passou muito mal nos primeiros meses. Mesmo assim, a apresentadora decidiu enfrentar essa barra, pois ela queria ter o registro desse momento que está sendo tão especial em sua vida.

- Eu não sei se eu vou engravidar de novo na vida e poder de fazer o máximo que eu posso, que está longe de ser o meu melhor, mas poder gravar gerando uma bebezinha, é uma experiência que eu não sei se eu vou passar de novo. Mas somos muitas e agora somos mais.

Ainda falando sobre maternidade, Tatá contou que quer um parto sem dor, mas Isis incentivou que ela tivesse um parto normal.