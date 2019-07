Camilla Camargo dá à luz Joaquim e Wanessa fala após o parto: Foi uma guerreira. Mais de quatro horas na força

24/07/2019 | 08:10



Nasceu! A atriz Camilla Camargo, filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godói, deu à luz seu primeiro filho, Joaquim, na última terça-feira, dia 23. O bebê, fruto da relação da atriz com o diretor de TV Leonardo Lessa, nasceu às 18h04 na maternidade Pro Matre em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, Joaquim nasceu com 3,150 quilos e mãe e filho passam bem, com previsão de alta para a quinta-feira, dia 25.

Nas redes sociais, Wanessa Camargo, irmã de Camilla, comentou sobre o nascimento do sobrinho, elogiando a irmã por ter conseguido realizar o parto normal:

- Gente, é um dia muito especial. Meu sobrinho Joaquim, nasceu. A Camilla foi uma guerreira, conseguiu parto normal. Não foi fácil, ela estava exausta. Mais de quatro horas ali na força. Meu sobrinho nasceu, supersaudável, lindo.

Em seguida, afirmou que irá esperar para que a mamãe de primeira viagem exiba o rostinho do bebê pela primeira vez:

- Obviamente Joaquim está dormindo e eu não vou mostrar ele, porque é uma coisa da mãe, que tem que mostrar primeiro. Mas a gente está muito feliz, família está reunida.

Wanessa também mostrou os detalhes do quartinho da maternidade, que foi todo decorado com bichinhos da floresta amazônica. A porta do quarto, aliás, levava o nome de Joaquim e também algumas araras, como você pode ver abaixo. Zilu Camargo, mãe de Camilla, também mostrou o quarto e babou pela chegada de mais um neto na família:

- Meu neto chegoU! Seja bem-vindo Joaquim. Vovó feliz, escreveu ela nos Stories.