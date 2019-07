China diz que EUA, Japão e Austrália geram incertezas na Ásia e no Pacífico

24/07/2019 | 06:28



A China disse nesta quarta-feira que as iniciativas dos Estados Unidos, do Japão e da Austrália para fortalecer sua presença militar e alianças na Ásia e no Pacífico estão gerando incertezas na região. No Livro Branco, do Ministério da Defesa, divulgado nesta quarta-feira, os chineses afirmaram que o envio de um sistema de defesa antimísseis dos EUA para a Coreia do Sul "prejudicou gravemente" o equilíbrio estratégico regional.

O relatório, divulgado de anos em anos, também observou a reinterpretação do Japão de sua Constituição após a Segunda Guerra Mundial para permitir que seus militares operassem mais longe de suas costas. Além disso, o documento apontou que a Austrália está buscando um papel maior na segurança regional ao fortalecer sua aliança com os EUA e seu envolvimento militar. A expansão militar chinesa nos últimos anos provocou preocupações entre outros países do Pacífico. Fonte: Associated Press.