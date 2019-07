Bispo da Diocese de Santo André quer ampliar atuação da Igreja com livro de artigos publicados no Diário

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



24/07/2019



Bispo da Diocese de Santo André – responsável pelo Grande ABC –, dom Pedro Carlos Cipollini lançou, na noite de ontem, o livro Palavras ao Coração, coletânea de 40 artigos publicados em coluna quinzenal – às segundas-feiras – no Diário e também textos escritos para o jornal A Boa Notícia, distribuído aos fiéis. Para o líder da Igreja Católica na região, a obra (a 12ª da carreira) é uma forma de levar seus pensamentos a mais pessoas.

“Percebo que o púlpito é ampliado (com o lançamento do livro). Encontro muitas pessoas que falam que leem os textos no jornal e que gostam. É como a ampliação do ministério da pregação, a ampliação da mensagens dos evangelhos”, disse o bispo durante a apresentação do livro, seguida por sessão de autógrafos. Cipollini fez questão de tirar fotos com os cerca de 100 fieis que compareceram ao lançamento da obra, no auditório da Cúria Diocesana, no Centro de Santo André.

A intenção do religioso é distribuir os livros gratuitamente para pessoas de fora da Igreja. Inicialmente, foram impressas 2.000 cópias.

Ao lembrar do início de sua ordenação religiosa, o bispo disse que acabou tomando gosto pela escrita ao substituir um padre. “Me disseram para escrever, já que era professor, e comecei a escrever. Na verdade, nunca imaginei que escreveria em jornal. Acho que há muita responsabilidade”, frisou.

Para a microempresária Rita Alves, 52 anos, o livro será importante para “falar com pessoas que não estão na igreja”. “Acho que o bispo poderá pescar fora do aquário e isso é uma coisa muito boa. A Igreja deve ser um local de acolhimento”, destacou. Segundo a católica, a obra “ajuda a entender que temos que ter felicidade aqui na terra e nos preparar para viver nos céus”.

Com 136 páginas, a publicação contou com a colaboração de empresas para ser custeada.