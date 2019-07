GCM de Santo André prende foragido da Justiça e outra pessoa por receptação

Do Dgabc.com.br



23/07/2019 | 22:11



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu, na tarde desta segunda-feira (22), um homem que praticava pequenos furtos na região central e estava foragido da Justiça. Equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) estavam em patrulhamento na rua Catequese, no bairro Jardim, quando abordaram o indivíduo. Ele se evadiu em direção à comunidade Tamarutaca, onde foi preso. O homem foi levado para o 4º Distrito Policial da cidade e está à disposição da Justiça.



Outra ocorrência atendida nesta segunda-feira foi a detenção de duas pessoas na rua Jandira, no bairro Tamarutaca. Equipes da Romo (Rondas com Motocicletas) abordaram dois homens em uma moto. Um deles estava com um celular produto de furto e o que conduzia a moto estava sem habilitação e documento da motocicleta. Nesta ocorrência uma das pessoas ficou detida por receptação e a outra assinou termo circunstanciado por dirigir sem permissão.