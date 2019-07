População cobra poda de árvore há 4 anos na Vila Dora

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



24/07/2019 | 07:00



As árvores são sempre bem-vindas quando o assunto é meio ambiente. Porém, a falta de poda preventiva pode causar inúmeros problemas aos moradores. Munícipes da Rua Tiradentes, na Vila Dora, em Santo André, convivem com os transtornos causados pelos galhos em meio aos fios elétricos há pelo menos quatro anos.

Segundo a comunidade, a árvore existe há mais de 15 anos, mas cresceu inclinada e ficou com os galhos entre a fiação elétrica da Enel, responsável pela distribuição de energia na região.

O aposentado Valdir Eduardo, 69 anos, morador no local há mais de 40, comenta que a última poda no vegetal foi realizada há cerca de oito anos. “Em dias de chuvas e fortes ventos, os galhos balançam tanto os fios que as luzes dentro de casa oscilam”, revela. O munícipe teme que o problema cause a queima de aparelhos eletrônicos de sua residência. “O prejuízo pode ficar maior”, lamenta.

Moradora há mais de 50 anos de imóvel localizado na Rua Tiradentes, a aposentada Lina Vitalli, 69, considera que o perigo é constante e que a comunidade precisa de ajuda. “É muito triste ver que pagamos impostos e mesmo assim não temos voz. O risco de pegar fogo está enorme”, ressalta.

Por meio de nota, a Enel informou que não recebeu ofício da Prefeitura de Santo André para realizar manutenção em árvores no endereço e esclareceu que esse serviço só pode ser feito com autorização da administração municipal. Já a Prefeitura observou que mantém os trabalhos de poda na cidade e que as equipes da Secretaria de Manutenção e Obras farão vistoria no local. A promessa é que os reparos no vegetal sejam feitos até sexta-feira.