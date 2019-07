São Bernardo entrega moradias a 32 famílias

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



24/07/2019 | 07:00



Grupo de 32 famílias removidas de áreas de risco em São Bernardo se muda, a partir de hoje, para o Condomínio Bosque das Acácias, no Parque São Bernardo, após espera que chega a 26 anos por moradia própria segura. As unidades habitacionais foram entregues na noite de ontem pela Prefeitura, dois anos e sete meses após a retomada das obras – a construção ficou paralisada durante seis anos pela antiga gestão, de Luiz Marinho (PT).