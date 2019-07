Prefeitura entrega 32 novas moradias no Parque São Bernardo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/07/2019 | 21:06



A Prefeitura de São Bernardo entregou, na noite desta terça-feira (23), em parceria com a Secretaria de Habitação, 32 unidades habitacionais no condomínio Bosque das Acácias, no Parque São Bernardo. A obra é mais uma etapa no local, que já entregou 60 apartamentos, e tem previsão de entrega de outros 64 ainda mês que vem, totalizando 156 em três torres de conjuntos habitacionais. A obra que foi retomada pela gestão atual em 2017, durou dois anos e sete meses para ser finalizada, e o espaço recebeu obras de aproximadamente R$ 101 milhões nos três conjuntos e sua urbanização.

Segundo o prefeito Orlando Morando (PSDB), a obra é um volume importante da habitação na cidade e pretendem continuar a urbanização no local. “O projeto nesse condomínio estava abandonado e não me surpreende que os moradores nem imaginavam que iam receber esse presente hoje. Então, fico feliz que conseguimos entregar essas obras de qualidade de hoje”, comenta.