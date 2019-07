Inter encerra preparação para encarar o Nacional com treino fechado em Montevidéu

23/07/2019 | 19:20



O Internacional fechou a sua preparação para enfrentar o Nacional, do Uruguai, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, com um treino fechado realizado nesta terça-feira à tarde no campo do Danubio, em Montevidéu. O duelo será nesta quarta, às 19h15 (de Brasília), no estádio Parque Central, na capital uruguaia.

O técnico Odair Hellmann comandou um trabalho no qual fez os ajustes finais na armação de sua equipe. Apenas a parte final da atividade, na qual os jogadores participaram de um tradicional rachão de véspera de jogo, foi aberta para a presença dos jornalistas.

O único atleta que acabou não participando deste treinamento de caráter recreativo foi o goleiro Marcelo Lomba, que fez um trabalho à parte com o preparador Daniel Pavan. O jogador vai retornar ao time diante do Nacional depois de ter ficado fora do clássico diante do Grêmio, no último sábado, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, por causa de um corte na cabeça.

A formação do time colorado para este confronto em Montevidéu deverá contar com Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

Por causa de problemas físicos, Zeca, Roberto, Emerson Santos, Rodrigo Dourado e William Pottker não puderam integrar essa delegação do Inter que viajou até a capital uruguaia, onde o time desembarcou no final da noite de segunda-feira.

Após o treinamento desta terça-feira, o meio-campista Edenilson, que renovou o seu contrato com o clube nesta semana, concedeu entrevista coletiva no estádio do Danubio e agradeceu ao Inter pela confiança em seu futebol. Ele reformou o seu vínculo com o time até dezembro de 2022.

"É um momento gratificante. Tinha contrato até 2021, e o clube fez questão de estendê-lo sem essa obrigação. Vou tentar de todo jeito 'pagar' dentro de campo", afirmou o atleta, que também exaltou a importância de a equipe conseguir avançar na Libertadores. "É um momento importante para gente. Estamos numa decisão, é uma competição totalmente diferente, sabemos da atmosfera e estamos preparados", disse.