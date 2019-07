23/07/2019 | 18:10



Bruna Marquezine viveu sua primeira protagonista no cinema, Ophelia, no longa Vou Nadar Até Você, e o diretor do filme, Klaus Mitteldorf, teceu elogios à atriz em um post no Instagram, nesta terça-feira, dia 23:

Bruna Marquezine não é uma atriz qualquer. Além de ser uma pessoa maravilhosa e companheira, ela viveu o papel de Ophelia durante quase um ano. Aprendeu a nadar como ninguém. Virou uma exímia nadadora. E quando começamos as filmagens, em junho de 2016, Ophelia estava pronta. E muito mais do que eu poderia ter imaginado. Bruna tinha virado a Ophelia que sempre sonhei, diz o diretor em um trecho do post.

O filme estreia no Festival de Cinema de Gramado, que rola de 16 a 24 de agosto.