Jessica Smith, que viveu a bebê-sol em Teletubbies, vira assunto na mídia após confusão

23/07/2019 | 18:10



Quando o assunto é o programa infantil Teletubbies é impossível não pensar no jeitinho cativante do bebê Sol que aparece antes e depois das aventuras dos bonecos coloridos. Mas, você sabia que a primeira mini pessoa a dar vida a este personagem tão encantador foi a britânica Jessica Smith quando ela tinha apenas nove meses de idade? Não? A gente pode te contar mais!

Segundo informações do IMDB, a atriz interpretou a personagem nos anos de 1997 e de 2001 e como ninguém da produção previu o sucesso do programa, ela recebeu apenas 250 euros, equivalente a pouco mais de 1051 reais e uma caixa de brinquedos para levar para casa como pagamento por seu trabalho!

Ainda segundo o site, sua atuação era um mistério até 2014, durante a primeira semana dela na Universidade Canterbury Christ Church, localizada na Inglaterra. Isso porque os alunos foram questionados sobre alguma curiosidade deles e ela então fez a confissão.

Além disso, na última semana o nome de Jessica voltou a ficar famoso nas redes sociais porque um internauta compartilhou no Twitter uma foto dela com uma menina, afirmando que Jess já era mãe. O perfil oficial do Teletubbies então o respondeu, contando que, na verdade, a foto era ela posando com sua sucessora do programa infantil. Superfofo, né?