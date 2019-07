Ex-ministro Eliseu Padilha passa por procedimento cirúrgico em Porto Alegre

23/07/2019 | 17:06



O ex-ministro Eliseu Padilha está internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde quinta-feira, 18, e passou por um procedimento cirúrgico neste fim de semana. O quadro de saúde do emedebista é estável. A informação foi confirmada, nesta tarde, após divulgação do boletim de médico.

Segundo o hospital, ele está em fase de recuperação, com previsão de alta para o quarto. Seu quadro é estável. O Moinhos de Vento esclareceu ainda que o paciente "não sofreu um acidente vascular cerebral (AVC)".

Eliseu Padilha tem problemas de saúde desde 2017, quando deixou por alguns dias a Casa Civil no governo Michel Temer para tratar um câncer de próstata. Em janeiro deste ano, passou por um autotransplante de medula para o tratamento de um mieloma múltiplo.