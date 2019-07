23/07/2019 | 16:15



O canal Off exibe nesta terça, 23, às 23h, o documentário The Man With The Halo, que conta a história de Tin Don, que, em 2017, quando pedalava se preparando para as provas do Ironman, em Kona, no Havaí, foi atropelado por um caminhão.

Os exames feitos mostravam que ele havia quebrado o pescoço, o que seria o fim de sua escalada no esporte.

Mas o que poderia ser o fim, não aconteceu, e ele mostrou toda sua força e determinação, aceitando um tratamento arriscado, mas teve êxito. E é esta história de superação, que o filme acompanha.