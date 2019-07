Uber lança recurso para lembrar usuário de verificar informações do motorista

Da Redação, com assessoria



23/07/2019 | 16:18

A partir de hoje (23), os usuários da Uber receberão novas notificações para reforçar a importância de conferir se as informações do carro e do motorista que chegaram ao local de embarque são as mesmas que estão no app. Além disso, o painel que mostra as informações da viagem na tela do app ficarão maiores, facilitando a leitura e identificação.

As novas notificações vão reforçar as informações sobre o modelo do veículo, a placa do carro, o nome e a foto do motorista parceiro. Esses são os dados básicos para que o usuário se certifique de que está entrando no veículo certo antes de iniciar uma viagem. Caso alguma informação não esteja correta, o usuário deve cancelar a viagem e pode reportar o ocorrido pelo próprio aplicativo.

Antes de começar a dirigir utilizando o app, todos os motoristas parceiros passam por checagem de antecedentes criminais realizada por uma empresa especializada. Essa checagem é refeita a cada 12 meses. A Uber também possui um contrato com o Serpro, empresa de TI do Governo Federal, para confirmar as informações cadastrais das pessoas que querem atuar como motoristas parceiros e de seus veículos, em tempo real – a partir das informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), com a autorização do Denatran.

Tanto motoristas parceiros quanto usuários podem compartilhar a viagem com quem desejarem. Com esta funcionalidade, qualquer pessoa pode acompanhar a viagem do usuário em tempo real. Os passageiros também podem cadastrar Contatos de Confiança para compartilhamento automático.

Usuários e motoristas parceiros também têm acesso a uma ferramenta que reúne todos os recursos de segurança em um só botão no app. Essa ferramenta serve. inclusive. para compartilhar as viagens com contatos de confiança e ligar para a polícia.

