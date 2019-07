Artista do Instagram usa maquiagem para criar ilusões de ótica

Marcella Blass



23/07/2019 | 16:18

Mimi é uma maquiadora profissional que ficou internacionalmente conhecida por suas maquiagens excêntricas e realistas. Ao longo dos anos, a artista se aperfeiçoou para criar verdadeiras ilusões de ótica na pele. Atualmente, ela vive no Canadá, vinda como imigrante de Macau, no sul da China, e já participou de campanhas com grandes marcas como Mac, Unicef, Warner Brothers e Samsung.

No Instagram, Mimi (@mimles) compartilha parte de seu extenso portfólio com admiradores e outros artistas. O 33Giga separou os trabalhos mais impressionantes da maquiadora e te mostra na galeria abaixo:



































































































< >