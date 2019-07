Ticiane Pinheiro posta foto amamentando e desabafa: Não dá tempo de me vestir ou de secar o cabelo

23/07/2019 | 16:11



Ticiane Pinheiro exemplificou o ditado de que ser mãe é padecer no paraíso ao compartilhar nessa terça-feira, dia 23, a foto em que aparece amamentando Manuella, a quem deu à luz recentemente! Isso porque, acompanhada do registro, a apresentadora escreveu uma legenda para lá de sincera em que fala sobre sua rotina com uma bebê recém-nascida:

A vida como ela é e mais feliz do que nunca! Não dá nem tempo de me vestir ou de secar o cabelo. Não tem look do dia nem cabelo arrumado. Também nem sei se dou bom dia, boa tarde ou boa noite, porque durmo quando ela dorme e acordo quando tenho que dar de mamar. Quem é mãe sabe, né? Mas esse Pacotinho de Biscoito chegou para encher ainda mais de amor a nossa família!

Juntamente com este textinho, vieram as hashtags #mãededuas e #famíliabiscoitocresceu. Nos comentários da publicação, mamães famosas não deixaram de se simpatizar:

Nossa vida, amiga, declarou Luisa Possi que é mamãe de Lucca.

Estamos juntas, afirmou Pathy Dejesus, que ganhou Rakim no início do último mês de junho.