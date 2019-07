Negociadores comerciais dos EUA devem se ir à China, diz Kudlow

23/07/2019 | 15:55



Uma delegação dos Estados Unidos deve viajar à China para negociações comerciais, afirmou nesta terça-feira o diretor do Conselho Econômico Nacional, Larry Kudlow. Será a primeira conversa in loco entre autoridades do país desde a cúpula do G20 no mês passado.

O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, têm ressaltado "em termos muito fortes" em telefonemas recentes com negociadores chineses que os americanos querem que a China compre mais produtos agrícolas, disse Kudlow. Ele afirmou que a China parece estar disposta a fazer isso como um "gesto de boa vontade".

"Conforme interpreto isso, parece que haverá uma viagem à China", afirmou Kudlow, acrescentando que esse seria "um sinal muito bom". Um porta-voz da Casa Branca se recusou a dar detalhes sobre a viagem. "Eles têm indicado que buscam fazer compras em agricultura", comentou Kudlow. "Nós esperamos fortemente que a China começará em breve a comprar produtos agrícolas."

Lighthizer tem enfatizado que os EUA querem "voltar para onde estávamos no início de maio, quando avançávamos muito bem, talvez com apenas 10% ainda por ser negociado", disse Kudlow. Fonte: Dow Jones Newswires.