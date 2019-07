Dgabc.com.br



23/07/2019 | 15:52



Morre, aos 78 anos, o jornalista esportivo Juarez Soares, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no intestino e no reto. Juarez teve duas paradas cardíacas e não resistiu. Ele nasceu no dia 16 de julho de 1941, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Durante a carreira, cobriu Copas do Mundo pela Globo, Band e SBT. Participou de vários programas de debate, como o Debate Bola, Terceiro Tempo e Bola na Rede. Além de jornalista, Juarez também atuou na política. Ele foi filiado ao PT por 21 anos. Depois, o PDT, saiu como candidato a vice-prefeito de São Paulo em chapa encabeçada por Paulinho da Força.