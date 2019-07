Marília Mendonça cancela show em cruzeiro de Wesley Safadão devido à gravidez

23/07/2019 | 15:35



Marília Mendonça não vai participar do próximo show no cruzeiro WS On Board de Wesley Safadão, que ocorrerá em 23 de novembro deste ano. A informação foi dada pelo cantor de forró no stories do Instagram na segunda-feira, 22.

A sertaneja precisou cancelar a apresentação devido à gravidez. Até a data do evento, a gestação estará avançada e a organização do evento não permitiu sua apresentação. Gestantes com mais de 27 semanas não podem embarcar na maioria das vezes.

"Marília Mendonça será substituída por conta de sua gravidez. São normas da empresa de cruzeiro. Ela estará com a gestação bem avançada e este é o motivo de ela ser substituída", disse Safadão.

Hoje pela manhã, o músico parabenizou os 24 anos da cantora pelo Instagram. "Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Muita luz para você neste momento tão lindo que está vivendo", escreveu.

Leo Santana e a dupla Zé Neto e Cristiano vão substituir a sertaneja no evento.