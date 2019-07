Eletrobras estuda mais de US$ 15 bilhões em projetos internacionais

23/07/2019 | 15:30



O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, defendeu nesta terça-feira, 23, projetos de integração energética na América do Sul. O executivo, que por sua posição na estatal também é presidente do Bracier, comitê brasileiro da Comissão de Integração Elétrica Regional (CIER), reforçou que a estatal estuda diferentes projetos de geração e transmissão de energia internacionais, com países como Bolívia, Argentina e também na fronteira ao norte, com investimentos que somam mais de US$ 15 bilhões.

Entre os projetos indicados pelo executivo estão um projeto de transmissão chamado Arco Norte, de 1,9 mil quilômetros de extensão e usinas hidrelétricas, incluindo aproveitamentos da Bacia do Rio Madeira com a Bolívia.

O executivo participou nesta terça do Forum AbineeTec 2019.