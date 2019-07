Cia Sala de Giz se apresenta na região

Vinícius Castelli



24/07/2019 | 07:32



Companhia teatral criada em Juiz de Fora, Minas Gerais, a Sala de Giz traz para Santo André, na Escola Nacional de Teatro, dois espetáculos de seu repertório: Tempo de Afogar Dois Cavalos, sábado, às 20h, e Terra sem Acalanto, opção para domingo, a partir das 19h.

A primeira apresentação, com dramaturgia de Felipe Moratori, que assina a direção ao lado de Bruno Quiossa, conta sete histórias com a mesma premissa: um quarto de hotel e dois cavalos pretos amarrados na calçada enquanto chove torrencialmente. A sugestão é convidar o público para um mergulho em dualidades.

“Partindo de um único metro quadrado, nossas intenções, configuradas em duplas, avançaram e se desdobraram entre água, madeira e metal. O número dois foi elemento norteador que em nós inspirou, sobretudo, as tensões entre corpo e palavra; realidade e ficção; pedagogia e arte; e sonho e limitação”, explica Felipe Moratori.

A outra obra apresentada chega com urgência questionadora. Com texto de Felipe Moratori, Terra sem Acalanto, cuja direção é assinada por Tatiana Henrique junto com da companhia, foi motivada pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco/Vale, localizada em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em 2015.

A peça fala sobre um coveiro que chega a uma cidadezinha que foi devastada. Ele precisa enterrar, além das vítimas, as memórias e desejos dos sobreviventes. “Entendemos que o espetáculo se atualiza diante da relevância de se discutir os maiores crimes ambientais da história do Brasil”, afirma Moratori.



Companhia Sala de Giz – Peça. Na Escola Nacional de Teatro – Rua Senador Flaquer, 958. Santo André. Sábado, às 20h, e domingo, a partir das 19h. Ingr.: R$ 15 e R$ 30 (www.sympla.com.br).