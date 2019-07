Dois homens são presos por porte ilegal de arma de fogo em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



23/07/2019 | 15:25



No domingo (21), por volta das 19h40, policiais militares da Companhia de Força Tática do 40º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, estavam em patrulhamento preventivo no bairro Cooperativa, em São Bernardo, quando se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta Honda/XRE, praticando roubo a um veículo GM/Prisma de cor prata.

Os indivíduos ao perceberem a presença da equipe policial e tentaram fugir. Os PMs começaram a acompanhar os homens por várias ruas e, por fim, foram abordados. Com um deles foi encontrado um revólver, calibre 32 com a numeração suprimida.

Eles foram conduzidos ao 3º Distrito Policial onde foram autuados e permaneceram à disposição da Justiça.