Brexit ganha força: o que muda para os turistas nos países do Reino Unido

Paulo Basso Jr.



23/07/2019 | 15:18

Como o anúncio de Boris Johnson como novo líder do Partido Conservador e próximo primeiro-ministro do Reino Unido, o tema Brexit volta às manchetes em todo o mundo. Isso porque o político, que já foi elogiado em publico por Donald Trump, presidente dos EUA, apoia a separação total do Reino Unido da União Europeia, com ou sem acordo.

Países do Reino Unido

O Reino Unido é composto atualmente por quatro países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Este último é o único que não fica na ilha da Grã-Bretanha. Confira alguns dos principais pontos turísticos dos países do Reino Unido:

Crédito: Divulgacão Palácio de Buckingham, Londres, Inglaterra

Crédito: Divulgacão Londres, Inglaterra

Crédito: Divulgacão Londres, Inglaterra

Crédito: Divulgacão Stonehenge, Inglaterra

Crédito: Divulgacão Edimburgo, Escócia

Crédito: Divulgacão Edimburgo, Escócia

Crédito: Divulgacão Dunluce Castle, Irlanda do Norte

Crédito: Divulgacão Destilaria de uísque na Irlanda do Norte

Crédito: Divulgação Stonehenge, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Alwick Castle, Inglaterra

Crédito: Divulgacão Edimburgo, Escócia

Crédito: VisitBritain Abbey Road, Londres, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Ben Nevis, Escócia

Crédito: VisitBritain Big Ben, Londres, Inglaterra

Crédito: Paulo Basso Jr. Borough Market, Londres, Inglaterra

Crédito: britainonview McCormick-McAdam Londo Eye, Londres, Inglaterra

Crédito: britainonview McCormick-McAdam Londres, Inglaterra

Crédito: britainonview McCormick-McAdam Londres, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Liverpool, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Liverpool, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Cornualha, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Bibury, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Eilean Donan, Escócia

Crédito: VisitBritain Freshwater West, País de Gales

Crédito: VisitBritain Giant's Causeway, Irlanda do Norte

Crédito: VisitBritain Giant's Causeway, Irlanda do Norte

Crédito: VisitBritain Abadia de Glastonbury, Inglaterra

Crédito: Divulgação Gleneagles, Escócia

Crédito: VisitBritain Viaduto de Glenfinnan, Escócia

Crédito: VisitBritain Catedral de Gloucester, Inglaterra

Crédito: Paulo Basso Jr. Harrods, Londres, Inglaterra

Crédito: Divulgação Castelo de Edimburgo, Escócia

Crédito: Divulgação Uísque escocês

Crédito: VisitBritain Hyde Park, Londres, Inglaterra

Crédito: Divulgação Londres, Inglaterra

Crédito: Paulo Basso Jr. Palácio de Keinsington, Londres, Inglaterra

Crédito: Divulgação Museu do Titanic, Belfast, Irlanda do Norte

Crédito: Divulgação Litoral da Irlanda do Norte

Crédito: Divulgação Carrick-a-rede, Irlanda do Norte

Crédito: Divulgação Dunluce Castle, Irlanda do Norte

Crédito: Divulgação Mussenden Temple, Irlanda do Norte

Crédito: Divulgação Lago Ness, Highlands, Escócia

Crédito: Paulo Basso Jr. Mayfar, Londres, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Millennium Bridge, Londres, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Parque Olímpico de Londres, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Royal Mille, Edimburgo, Escócia

Crédito: Paulo Basso Jr. St James, Londres, Inglaterra

Crédito: Paulo Basso Jr. St James, Londres, Inglaterra

Crédito: Divulgacão Stonehenge, Inglaterra

Crédito: Divulgacão London Eye, Londres, Inglaterra

Crédito: Divulgacão Londres, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Caernarfon Castle, País de Gales

Crédito: VisitBritain Cardiff, País de Gales

Crédito: VisitBritain Cardiff, País de Gales

Crédito: VisitBritain Cardiff, País de Gales

Crédito: VisitBritain Pembrokshire, País de Gales

Crédito: VisitBritain Londres, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Estádio Wembley, Londres, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Londres, Inglaterra

Crédito: VisitBritain Liverpool, Inglaterra

Brexit: o que muda para os turistas

O Brexit deve afetar diretamente os habitantes dos países do Reino Unido, mas não necessariamente os turistas. Isso porque o bloco já não pertencia ao Espaço Schengen, o que significa que sempre houve controle de fronteiras e foi necessário apresentar passaporte para entrar e sair dos seus limites. Alguns países – o que não é o caso do Brasil –, inclusive, sofriam com exigência de visto de turismo.

Além disso, vale ressaltar que os países do Reino Unido nunca usaram o euro como moeda. Há quem defenda, por sinal, que o Brexit vai provocar uma desvalorização na libra esterlina, o que pode deixar a região mais barata para os turistas. Isso vale também para quem vai fazer conexão em Londres para outros países europeus, já que os preços dos voos por lá tendem a baixar.

Por outro lado, alguns especialistas apontam que atitudes xenófobas possam aparecer com mais frequência. Mas, apesar de grave, a expectativa é que isso não afete quem vá passar pouco tempo fazendo turismo nos países do Reino Unido.