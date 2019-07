Guia Michelin 2019: veja os restaurantes premiados em São Paulo e no Rio

Maria Beatriz Vaccari



23/07/2019 | 15:18

A lista de restaurantes do Guia Michelin 2019 traz uma série de novidades. A inclusão do Evvai (São Paulo), do Cipriani (Rio de Janeiro) e do Oteque (Rio de Janeiro) à lista dos melhores do Brasil é um dos principais destaques. Além disso, nomes tradicionais, que estavam presentes nas edições anteriores da premiação, ficaram de fora neste ano. Entre eles, os paulistas Dalva e Dito, do chef Alex Atala, e o Fasano.

Guia Michelin 2019

No total, o Guia Michelin selecionou 18 restaurantes em São Paulo e no Rio de Janeiro. A publicação francesa também elegeu 31 estabelecimentos na categoria Bib Gourmand, que reúne locais com boa relação entre qualidade e preço.

Apesar de não ter nenhum restaurante três estrelas (nota máxima concedida pela publicação), o Brasil está muito bem representado por casas como o D.O.M, de Alex Atala, que conseguiu manter suas duas estrelas. O mesmo vale para o restaurante Oro, comandado pelo chef Felipe Bronze, e para o Tuju, do chef Ivan Ralston.

Confira a lista completa de restaurantes premiados no Guia Michelin 2019 em São Paulo e no Rio de Janeiro:

Restaurantes com estrela Michelin: São Paulo

Divulgação Tuju, em São Paulo

Duas estrelas Michelin: São Paulo

Uma estrela Michelin: São Paulo

Restaurantes Bib Gourmand: São Paulo

Arturito

A Baianeira

Balaio IMS

Barú Marisquería

Le Bife

Bio

Bistrot de Paris

Brasserie Victória

A Casa do Porco

Casa Santo Antônio

Corrutela

Ecully

Fitó

Jiquitaia

Komah

Manioca

Mimo

Mocotó

La Peruana Cevichería

Petí Gastronomia

Petí Panamericana

Piccolo

Più

Tanit

TonTon

Tordesilhas

Zena Caffè

Restaurantes com estrela Michelin: Rio de Janeiro

Tomas Rangel Restaurante Oro, no Rio de Janeiro

Duas estrelas Michelin: Rio de Janeiro

Uma estrela Michelin: Rio de Janeiro

Cipriani (Nello Cassese)

Lasai (Rafael Costa e Silva)

Mee (Kazuo Harada)

Olympe (Claude Troisgros, Thomas Troisgros)

Oteque (Alberto Landgraf)

Restaurantes Bib Gourmand: Rio de Janeiro