‘Raul Sem Conserto’ será apresentado amanhã

Miriam Gimenes



24/07/2019 | 07:42



É difícil encontrar alguém que não saiba cantar pelo menos uma música de Raul Seixas(1945-1989). Suas letras são clássicos do rock nacional. E inspirados em seu repertório, a Orquestra Filarmônica Melhoramentos Caieiras apresenta amanhã, às 20h, o musical Raul Sem Conserto, na Casa Melhoramentos, em São Paulo.

Ao todo, serão 50 músicos – com violinos, viola, violoncelo e contrabaixos–, regidos pelo maestro Luiz Crema, que tocarão as músicas do Maluco Beleza, entoadas pelo cantor Charlis Abraão (Raul Seixas cover). “O que é mais interessante dessa apresentação que montamos é que, embora tenhamos colocado o que é mais conhecido dele, tem também canções que são do Lado B do Raul no repertório, que se encaixaram nas características do grupo musical”, explica o músico e gestor artístico do espetáculo, Ricardo Reis. Entre as clássicas, garante, estarão Gita, Tente Outra Vez, Maluco Beleza e Sociedade Alternativa, entre outras.

A Casa Melhoramentos fica na Rua Tito, 479, na Vila Romana, em São Paulo. O ingresso será um quilo de alimento não-perecível.