Tom Cruise exigiu que atores do novo filme de Top Gun fizessem cenas em aviões de verdade

23/07/2019 | 14:10



Após 34 anos, Tom Cruise irá reviver Maverick, seu icônico personagem da franquia Top Gun! Previsto para estrear em junho de 2020, Top Gun: Maverick trará o astro de filmes de ação falou sobre o longa durante entrevista ao Conan e surpreendeu ao revelar uma exigência que fez ao elenco.

Conhecido por quase nunca usar dublês - mesmo já tendo colocado sua própria vida em risco, Tom informou que pediu aos atores que voassem de verdade naqueles jatos rápidos! Pois é. Ao apresentador Conan O'Brien, o ex de Katie Holmes informou os seguintes detalhes:

- Nós contratamos atores incríveis, um ótimo elenco, brilhante. Mas eles também tinham que ser capaz de andar de avião, então nós tivemos que treiná-los e realmente testar para ver se eles podiam sustentar esse tipo de gravidade, porque algumas pessoas não conseguem voar dessa forma.

Ele ainda continua:

- Nós passamos meses e eu tentei descobrir um jeito de como treiná-los para serem pilotos de caça e aí eu tive que pegar esses pilotos de caça [da Marinha] que estavam pilotando os aviões e realmente ensiná-los sobre

cinematografia e edição.

Esse esforço todo, inclusive, foi um desafio na hora das filmagens, já que Tom precisava dar um jeito de filmar a parte de dentro dos aviões, que estavam sendo usados de verdade:

- Parte desse filme era eu querendo realmente filmá-lo de forma prática. Nós estávamos trabalhando com a Marinha, os maiores pilotos de caça do mundo, e tivemos que descobrir como colocar as câmeras lá. Foram necessários todos os tipos de engenharia incrível para que as câmeras pudessem sustentar a força gravitacional... então, quando você está vendo a força gravitacional, não é uma imagem gerada pelo computador, são realmente os atores lá, interpretando os personagens.

Legal, né?