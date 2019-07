Segundo jornal, cachês de Paula Fernandes caem pela metade e ela enfrenta antipatia de produtores: - Ela cavou isso

23/07/2019 | 13:11



Pelo jeito Paula Fernandes não está passando pelo melhor momento de sua carreira. A sertaneja estava um pouco sumida até voltar à mídia com a música Juntos, parceria com Luan Santana. Além de tudo isso, segundo o jornal Extra, a sertaneja está enfrentando problemas com seus contratantes e não está conseguindo fechar shows para fazer.

Hoje em dia, a artista sofre com a concorrência das musas do feminejo, como Marília Mendonça e Simone e Simaria. Enquanto elas têm agendas lotadas, na de Paula sobram datas inclusive aos fins de semana! Até o dia 17 de agosto, daqui aproximadamente um mês, a voz de Não Precisa fará apenas cinco shows. Uma agente explicou que ficou difícil trabalhar com a imagem da cantora e que ela só consegue ser contratada para se apresentar quando é colocada em um combo com outros artistas que se apresentam em festas e exposições.

De acordo com a publicação, nem o preço dos cachês da sertaneja estão ajudando. Hoje o valor para fechar um show dela não ultrapassa de 120 mil reais, o que não é nem metade dos 250 mil reais que ela cobrou um dia.

Paula estaria longe de ser a queridinha dos contratantes e eles logo depois de ouvirem o nome dela soltam um: essa não. Um produtor que trabalhou com ela disse ao jornal que foi o próprio comportamento da artista que a colocou nessa situação:

- O que acontece é que agora as pessoas revidam o que ela fez por muito tempo. A Paula não atendia fãs no camarim, não recebia o contratante para uma foto, fazia questão de ser arrogante. Só que sucesso não dura para sempre. Ela cavou isso.

Pesado!