PerifaCode: evento ensina jovens da periferia sobre tecnologia

Beatriz Ceschim



23/07/2019 | 12:48

No próximo sábado (27), o Lambda3 recebe o PerifaCode, das 10h às 15h. O evento ensina jovens da periferia sobre tecnologia. Ao longo do dia, serão apresentadas as diferentes áreas de atuação no setor tecnológico (Front-end, Back0-end, Desenvolvimento Mobile, QA, DevOps, IoT, Data Science e UX), com foco na carreira de T.I. Serão disponibilizadas 100 vagas e custa R$ 5 para participar.

“Sabemos que tem muita informação disponível na internet, mas ainda é grande a dificuldade para entrar nesse mercado ou saber por onde começar, principalmente para pessoas da periferia. Receber esses encontros na Lambda3 é de extrema importância para nós, uma ótima oportunidade para aproximar grandes nomes da comunidade tecnológica com futuros novos talentos”, explica Juliana Ruiz, analista de pessoas da Lambda3.