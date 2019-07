Peace Island: o jogo de mundo aberto pelo ponto de vista de um bando de gatos

Marcella Blass



23/07/2019 | 12:48

Peace Island é um jogo de aventura de mundo aberto que está em desenvolvimento para as plataformas PC, MAC e óculos de realidade virtual. Ao longo do último ano, o que tem chamado a atenção dos internautas é que os protagonistas são um bando de gatos curiosos que moram na ilha – o que levou o game a ser comparado na internet a um “GTA Felino”. Ainda não há data oficial para o lançamento do título.

Aventura e mistério

A história se desenrola da perspectiva de nove gatos que moram em Peace Island. A história começa quando eles acordam e percebem que todos os humanos do lugar sumiram. Os criadores destacam que o foco do jogo será a exploração do mundo e a descoberta do que está por trás do desaparecimento de seus donos e os outros moradores da ilha. Ao longo da história, será possível experimentar diversos enredos e enfrentar dilemas que levarão a uma decisão final: será que vale a pena trazê-los de volta?

Até chegar a essa questão final, o jogo também abre uma série de interações ramificadas do objetivo principal. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode jogar sério e focar na missão, ou pode simplesmente passar um tempo miando para a lua, derrubando latas de lixo e explorando cada cantinho do mapa.

Financiamento coletivo

Criado por Eric Blumrich, em parceria com outros especialistas em programação e design, o financiamento do game no kickstarter conseguiu arrecadar cerca de U$ 13 mil para tirar o projeto do papel. Atualmente, o Peace Island está cada vez mais próximo da sua versão beta, e continuar aberto ao financiamento coletivo (com recompensas bem legais aos doadores) por meio do site Patreon – saiba mais como ajudar AQUI (em inglês).