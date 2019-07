Neymar é confirmado em delegação do PSG para jogos na China

23/07/2019 | 12:34



Cotado para deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências, o atacante Neymar foi incluído nesta terça-feira na lista dos jogadores que vão defender o clube francês numa série de jogos na China, nas próximas semanas. As partidas fazem parte da pré-temporada do time de Paris.

Neymar é um dos 33 jogadores convocados pelo técnico Thomas Tuchel para a série de partidas. A sequência começará no sábado, contra a Inter de Milão, às 8h30 (de Brasília), em Macau. Depois, o adversário será o Sydney FC, na terça-feira da semana seguinte, em Suzhou.

Após estes dois amistosos, o PSG fará o seu primeiro jogo oficial da nova temporada. Será contra o Rennes, no dia 3 de agosto, em Shenzhen. A partida vale o título da Supercopa da França, ao reunir os campeões do Campeonato Francês (PSG) e da Copa da França (Rennes). Neymar não poderá jogar porque vai cumprir o primeiro dos três jogos de suspensão, justamente por ter agredido um torcedor na final da Copa da França, no fim da temporada passada.

Ao anunciar a lista dos convocados, o PSG informou que o atacante brasileiro será totalmente reintegrado ao elenco durante este período de jogos e treinamentos na China, após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito, sofrida antes do início da Copa América.

De acordo com o clube, exames e avaliações feitas em Paris, na reapresentação do atleta, mostraram que a contusão anterior - a fratura no quinto metatarso do pé direito - "apresenta evolução normal" e "uma melhora muito boa".

Neymar se apresentou ao clube francês na segunda-feira passada, dia 15, com atraso de uma semana, de acordo com o PSG, que não escondeu sua insatisfação com o jogador. Segundo o atacante, a reapresentação havia sido combinada com a diretoria do clube.

O PSG afirmou ainda que cinco jogadores, incluindo os brasileiros Thiago Silva e Marquinhos, vão se reapresentar somente no dia 31 deste mês. Os outros são Leandro Paredes, Eric-Maxim Choupo-Moting e Angel Di Maria.