Celular de Guedes foi hackeado, diz assessoria; pasta pede investigação da PF

23/07/2019 | 12:21



A assessoria do Ministério da Economia afirmou na noite desta segunda-feira, 22, que o celular do ministro Paulo Guedes foi hackeado. Em mensagem distribuída a jornalistas em um grupo oficial da pasta, a assessoria pediu que mensagens vindas do número de Guedes e de outras pessoas do gabinete sejam desconsideradas.

O ministério enviará um ofício ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, solicitando que a Polícia Federal investigue a possível invasão do telefone de Guedes.

Vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome do ministro por meio do aplicativo Telegram na noite desta segunda-feira. "O Ministério da Economia ressalta que o ministro nunca teve conta nesse serviço e pede para que desconsiderem qualquer mensagem recebida do número antigo do ministro, que já será desativado", acrescentou a pasta.