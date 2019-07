Em vídeo com o marido, Bruno Ferrari, Paloma Duarte surpreende ao citar o ex, Oswaldo Montenegro: - Saudades

23/07/2019 | 12:11



Paloma Duarte fez um vídeo para o seu canal do YouTube ao lado de seu atual marido, Bruno Ferrari, com quem está desde 2012! No registro, o casal conta curiosidades da vida a dois, dando detalhes de quem é mais vaidoso, quem demora mais pra se arrumar, quem é mais esquecido, dentre outras situações.

Em determinado momento, a atriz de Malhação fez uma piada bem provocativa e citou seu ex, Oswaldo Montenegro! Pois é. Ao falarem sobre quem assiste mais séries, Paloma declarou:

- Sou eu, porque ele não vê séries! Ele vê filme.

Em seguida, Bruno se explica:

- Paloma, você é uma pessoa que deita aqui e parece um crocodilo, fica 12 horas deitada, sem se mexer. E eu não consigo fazer isso. Assiste 20 episódios de uma série em um dia.

A atriz, então, brinca:

- Saudades, Oswaldo, disse, citando o músico Oswaldo Montenegro, com quem ficou por seis anos.

E revolta Bruno!

- Oi?!

Rindo muito, ela ainda tenta se explicar:

- O Oswaldo via muita coisa comigo!

Eita!