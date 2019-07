Backstreet Boys podem vir ao Brasil com a DNA World Tour em 2020

23/07/2019 | 12:10



Será que a gente já pode soltar um Backstreet's back? Segundo informações do colunista José Norberto Flesch, do jornal Destak, os Backstreet Boys trarão a DNA World Tour ao Brasil em 2020! Os cantores Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean e Howie Dorough chegarão em março e poderão fazer shows por aqui até o começo de abril. Será que isso significa que eles farão performances em diversos estados diferentes?

As datas e os locais ainda estão sendo definidos. A DNA World Tour traz os clássicos da boyband, como I Want It That Way, The Call e Everybody, com as músicas do novo disco, como No Place, Don't Go Breaking My Heart e The Way It Was.

A última vez que o BSB esteve no Brasil foi em 2015, com a turnê In a World Like This. Na época, eles fizeram shows em cinco cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife.

Quem aqui ficou ansioso com a notícia? Nós já estamos surtando!