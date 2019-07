BMW Série 3 recebe versão 320i no Brasil

Da Redação, com assessoria



23/07/2019 | 11:48

O BMW Série 3 recebeu uma nova versão de entrada no Brasil. A configuração 320i foi confirmada para chegar ao mercado nacional até agosto, primeiramente como importada. Ainda este ano, entretanto, ela será fabricada na planta de Araquari (SC), onde já são produzidas as versões 330i Sport e 330i M Sport.

O modelo traz tração traseira, motor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998 cm³), quatro cilindros em linha, 184 cavalos de potência entre 5.000 e 6.500 rpm e torque de 300 Nm (ante 270 Nm da geração anterior) de 1.350 a 4.000 rpm. Alinhado ao câmbio automático de oito marchas, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e atinge a velocidade máxima de 240 km/h.

Equipamentos versão 320i

De série, a versão é equipada com faróis full LED, sistemas Parking Assistant e Reversing Assist (refaz em marcha a ré nos últimos 50 metros percorridos pelo veículo); ar-condicionado com controle digital automático de três zonas e o BMW ConnectedDrive, tecnologia que fornece dados de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes (Teleservices), serviços de Concierge e Chamada de Emergência Inteligente, além do assistente pessoal com comando de voz.

